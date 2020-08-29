Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
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Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Diyarbakır'da cezaevinden kaçan bir şahıs, karısını sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
29.08.2020 00:02 | Son Güncelleme: 29.08.2020 00:09

Diyarbakır'da cezaevi firarisi Veysi Yoldaş (31), eşi Remziye Yoldaş'ı (29) sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kız çocuğu annesi Remziye Yoldaş, 9 yıldır hırsızlık suçundan kapalı cezaevinde kaldıktan sonra, sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bir süre önce firar eden eşi Veysi Yoldaş tarafından takibe alındı.

POMPALI TÜFEKLE EŞİNE 4 EL ATEŞ ETTİ

Eşi Remziye Yoldaş'ın annesinin yaşadığı Aziziye Mahallesi'ndeki 588'nci sokaktaki evde kaldığını tespit eden Veysi Yoldaş, pompalı tüfekle alarak evin yakınlarında beklemeye başladı. Akşam saatlerinde bekleyişini sürdüren Veysi Yoldaş, bir süre sonra eşi Remziye ile karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından Veysi Yoldaş, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle eşine 4 el ateş etti.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Remziye Yoldaş'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Remziye, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Remziye'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayın ardından kaçan Veysi Yoldaş'ın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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