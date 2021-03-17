Son dakika haberi | Antalya'da avukatlar, meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti

ANTALYA Barosu üyesi avukatları, meslektaşları Ersin Arslan'ın Kocaeli'de haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Antalya Adalet Sarayı bahçesinde toplanan avukatlar adına açıklama yapan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, icra memurlarıyla Gebze ilçesinde bir eve hacze giden Ersin Arslan'ın, ev sahibinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu saldırının aslında tüm avukatlara yapıldığını söyledi. Olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten Polat Balkan, tüm yurtta olduğu gibi eş zamanlı olarak Antalya'da da yaşananları protesto etmek için toplandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün tüm yurtta okunan aynı metni okuyacağım. Bizler; haklarınızın savunmanları, her daim 'hukukun üstünlüğü' diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukla göz ardı ettiğiniz, ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz, saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korunamamıza tanık olduğunuz avukatlarız. Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz bugün, Gebze'de öldürüldük. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Artık yeter. Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik. Dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz? Gebze'de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahil olma talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz."

Başkan Polat Balkan, henüz kesin olmamakla birlikte cuma günü tutuklu duruşmalar dışındaki tüm davalara katılmama kararı alınabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zehra Tekeci