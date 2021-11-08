Son dakika haberi! GAZİPAŞA'DA EV YANGINI

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üç katlı evin üst katında çıkan yangında, ev tamamen yanarak küle döndü.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Gazi Mahallesi Sırt Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Yaman'a ait üç katlı evin son katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin söndürme çalışmasına, polis ve çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Alevler 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangın anında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Alevlerden dolayı ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahiplerinin Gazipaşa'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Maha yaylasına gittikleri ve yangın sırasında evde bulunmadıkları öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.