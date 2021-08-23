Son dakika haberi | Gaziantep'te 5 aracın karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Gaziantep'te 5 aracın karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Gaziantep'te 5 aracın karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te 5 aracın karıştığı 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 5 aracın karıştığı 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Araban-Besni karayolunun 5'inci kilometresindeki Ziyaret mevkisinde meydana gelen kazada, Araban istikametinden Adıyaman'ın Besni ilçesi istikametine seyir halinde olan C.E. idaresindeki Mercedes marka K.CT. 2727 Almanya plakalı otomobil ile Besni istikametinden Araban istikametine seyir halinde olan V.D. yönetimindeki Mercedes marka 35 FD 349 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza yapan araçları görmeyen M.A. idaresindeki Volkswagen marka 27 GV 622 plakalı otomobil de savrulan iki araca vurarak kaza yaptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar C.E, V.D. ve A.E.A. kaza yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kentteki diğer kaza ise Şehitkamil ilçesi Umut Mahallesi'nde medyana geldi. T.K. idaresindeki 27 S 3308 plakalı Mercedes marka işçi servisi, yolcularını bıraktıktan sonra dönüş yolunda 52 HC 251 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yol üzerinde yan yattı. Kazada, araçta bulunan bir kişi yaralanırken servisin boş olması faciayı önledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi | Gaziantep'te 5 aracın karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Gaziantep'te 5 aracın karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Gaziantep'te 5 aracın karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Gaziantep'te 5 aracın karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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