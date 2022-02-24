Son dakika haberi... Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (2)

KIZ ARKADAŞINA ÇİÇEK VE ŞARAP GÖNDERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Burhan Polat (36) tutuklanırken, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Çok sayıda sabıkası olan Burhan Polat, Güngör Arslan'ı gazeteci olması nedeniyle tanıdığını, kendisiyle karşı karşıya gelmediğini belirterek, "Ben Güngör Arslan'ı birebir tanımam. Geçtiğimiz yaz ayından itibaren tanıdığım Tuğba U. isminde bir arkadaşım vardı. Tuğba'nın olay tarihinden 2-3 ay önce köpeği kaybolmuş. Tuğba U. bundan dolayı Güngör Arslan'ın yanına giderek köpeğinin kaybolmasıyla ilgili haber yapmasını istemiş ve bu şekilde tanışmışlar. Tuğba U. ile Güngör Arslan bu şekilde tanıştıktan sonra, Güngör Arslan, Tuğba U.'ya çiçek, şarap gönderip rahatsızlık vermiş, ayrıca evinin önüne kadar gitmiş. Bunları bana Tuğba U. anlatmadı ben yakın çevremden duydum" dedi.

Burhan Polat ayrıca Ramazan Özkan'ı simaen tanıdığını, Özkan'ın eskiden arkadaşının iş yerinde çalıştığını, irtibatının olmadığını söyledi.