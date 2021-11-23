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Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi...

Gelen son dakika haberlerine göre Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasını karar verdi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasını karar verdi. Mahkeme, kesinleşmiş karar var ise, kararın Türkiye'de mükerrer ceza almalarını engellemek için kendilerine gönderilmesini istedi. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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