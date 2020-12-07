Son dakika haberi... Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
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Son dakika haberi... Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

07.12.2020 01:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 01:16

Son dakika haberler... Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Le Drian, insan hakları eleştirileri altında 3 günlük resmi ziyaret için bulunduğu Paris'te Sisi ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Sisi, bugün Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, Libya, Doğu Akdeniz, Lübnan, Irak, İran ve Türkiye konuları ele alınacak. Macron, Sisi'yi Elysee Sarayı'nda akşam yemeğinde ağırlayacak.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Macron'dan, Sisi'ye Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ile keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapması istenmişti.

Son dakika haberi... Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Son dakika haberi... Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Son dakika haberi... Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Son dakika haberi... Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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