Bakan Koca, Kovid-19 aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü
12.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Dr. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Kovid-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı