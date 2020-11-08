Emniyet'ten Viyana saldırısının faili teröriste ilişkin açıklama!
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Emniyet'ten Viyana saldırısının faili teröriste ilişkin açıklama!

08.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:48
Emniyet'ten Viyana saldırısının faili teröriste ilişkin açıklama!

Emniyet Genel Müdürlüğü: Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü DEAŞ adına silahlı eylem gerçekleştiren Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulaı'nın, 18.09.

Emniyet Genel Müdürlüğü: Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü DEAŞ adına silahlı eylem gerçekleştiren Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulaı'nın, 18.09.2018 günü Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı, adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği, 10.01.2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiği, şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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