Son dakika haberi: Fatih Erbakan'dan Palandöken Refah'a teşekkür
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Son dakika haberi: Fatih Erbakan'dan Palandöken Refah'a teşekkür

23.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:02
Son dakika haberi: Fatih Erbakan'dan Palandöken Refah'a teşekkür

Son dakika haber... Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Teşkilatı, çalışmalarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Teşkilatı, çalışmalarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Bir süre önce gerçekleştirilen kongrenin ardından kolları sıvayan İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş ve kurmayları, parti genel merkezinden de tam not aldı. Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın, üye çalışmalarında sergiledikleri yüksek performanstan dolayı arayarak bizzat teşekkür ettiği Başkan Kızıltaş, yönetimiyle birlikte Ankara'ya davet edildi.

İlçe Sekreteri ve Siyasi İşler Başkanı Ayhan Şanlı, Teşkilat Başkanı Arif Bayram Geyik, Dış İşler ve Araştırma Geliştirme Başkanı Şenol Yöngül, Sosyal İşler ve Yerel Yönetimler Başkanı Adem Kızıltaş, Halkla İlişkiler Başkanı Hakan Aydın, Seçim İşleri ve Medya Başkanı Mete Ağgül, Ekonomi ve Mali İşler Başkanı Ahmet Tenkiz ve Siyasi İşler Başkanı Cengiz Yılmaz'dan oluşan kurmaylarıyla birlikte üye çalışmalarına aralıksız devam eden Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, "İlçemizde gördüğümüz ilgi ve teccühün yanı sıra Sayın Genel Başkanımızın da takdirini kazanmış olmak bizim için büyük bir mutluluk oldu" dedi.

Palandöken'de Üye Sayısı 2 Bini Aştı

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, "Kongremizi bir süre önce gerçekleştirmiş ve işe koyulmuştuk. Bir yandan parti binamızı faaliyete geçirirken, diğer yandan üye çalışmalarına ağırlık verdik. Çok kısa bir süre zarfında üye sayımızı 2 binin üzerine çıkardık ve yeni üye kayıtlarımız hızla devam ediyor. Yönetimdeki yol arkadaşlarımızla birlikte aşkla, şevkle ve büyük bir heyecanla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Genel Başkan Erbakan'dan Teşekkür

Palandöken İlçe Teşkilatı olarak ayrıca mutluluk duydukları bir başka hususun da, genel merkezle ilgili olduğunu ifade eden Başkan Kızıltaş, "Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan Beyefendi, teşkilatımızın sergilediği performanstan duyduğu mutluluğu bizzat arayarak bizlere iletti. Teşkilatımıza teşekkür eden Sayın Genel Başkanımız, bizi Ankara'ya davet ederek ayrıca onurlandırdı. Biz de kendilerine bu nazik yaklaşımlarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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