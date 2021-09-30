BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, evinde bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Ahmet Kekül, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kekül (32) için öğle vakti Ay Yıldız Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene Kekül'ün yakınları, Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Kekül'ün cenazesi daha sonra Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Kekül, görev yaptığı Bingöl'deki evinde dün henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Kekül'ün ölümü ile ilgili ifadesine başvurulan eşinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.