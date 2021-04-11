EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ
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EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir apartmanın giriş katında Ganalı üniversite öğrencisi Mübarek Osman'ın kaldığı dairede çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

ANTALYA'da bir apartmanın giriş katında Ganalı üniversite öğrencisi Mübarek Osman'ın kaldığı dairede çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Osman'ı, yangını duyup gelen arkadaşı sarılarak teselli etti.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3068 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen Ganalı Mübarek Osman'ın kiracı olarak kaldığı daireden alevler çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile diğer dairelere sıçramadan yangın söndürüldü. Binada oturanlar, apartmanı saran dumandan etkilendi. Tedbir amaçlı yangın yerine sevk edilen sağlık ekibi, dumandan etkilenenlere oksijen tedavisiyle müdahale etti.

ARKADAŞI TESELLİ ETTİ

Arkadaşının evinin yandığını duyan sınıf arkadaşı Havva Kavuri de olay yerine geldi. Mübarek Osman'a sarılarak onu teselli etmeye çalışan Kavuri, arkadaşının yüzündeki duman lekelerini temizledi. Yan binada oturduğunu söyleyen Uğur Yıldırım, alevleri gördükten sonra söktükleri demir kapıyı merdiven olarak kullanıp binada oturanları tahliye ettiklerini söyledi.

Yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ
EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ
EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ
EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ
EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ
EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ
EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ
EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ
EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ
EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ
EVİ YANAN GANALI GENCİ, ARKADAŞI SARILARAK TESELLİ ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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