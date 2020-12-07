Son dakika haberi | Evde 40 hap içerek intihara kalkışan İngiliz hastanede öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde komşularının haber alamadığı yerleşik İngiliz Joyce Eileen V. (69) evinde hareketsiz halde bulundu. 40 hap içerek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Joyce Eileen V., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan İngiliz Joyce Eileen V.'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine dün saat 19.30 sıralarında eve gelen ekipler, İngiliz kadını hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi evde yaptığı Joyce Eileen V., ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Joyce Eileen V., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Joyce Eileen V.'nin cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Joyce Eileen V.'nin bunalıma girdiği ve yaklaşık 40 hap içerek intihar ettiği belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK