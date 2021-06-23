Son dakika haberi! Ev arkadaşını öldüren şahsın 18 yıl hapsi istendi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaa verildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaa verildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 1 Şubat 2021 tarihinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Kula (28) ve ev arkadaşı Volkan K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fatih Kula, Volkan K. tarafından bıçaklandı. Kula, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Volkan K. ve olay sırasında evde olduğu belirlenen Taşkın İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taşkın İ., polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Volkan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Saldırıya ilk uğrayan benim"

Sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık Volkan K. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Yaşanan olay sebebiyle çok üzgün olduğunu söyleyen tutuklu sanık Volkan K. "Ben olay tarihinde eve oturmak için gitmiştim, saldırıya ilk uğrayan benim. Maktulün ağabeyi benim arkadaşımdır. Ben maktulün ailesine yönelik herhangi bir hakaret içerikli sözde bulunmadım" dedi.

"18 yıla kadar hapis talebi"

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Volkan K.'nin kasten öldürme suçundan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederken, evde bulunan Taşkın İ.'nin ise sanık Volkan K.'ya karşı kasten yaralama suçunu işlemesi sebebiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Volkan K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı