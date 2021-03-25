Son dakika haberi! Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberi! Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına devam edildi

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Eskişehir'de nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Zehra A. (23), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Emrah Öztürk'ün yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Önceki celsede yaptığı savunmayı yineleyen Zehra A, Öztürk ile anlaşmalı evlilik yapmak için nişanlandığını, olay günü bir ormana gittiklerini, burada yüzü maskeli birinin cinayeti işlediğini iddia ederek tahliye ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek Adli Tıp Kurumundan beklenen belgeler için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de 24 Şubat 2020'de, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, bu kişi ile nişanlısı Zehra A'nın Seyitgazi yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti. Ormanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cesedi bulunmuş, katil zanlısı Zehra A. ise Antalya'ya kaçmak isterken yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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