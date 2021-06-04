Son dakika haberi | Eşini neşterle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika gündem haberi: ANKARA'da, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Hülya Yıldız'ı (48) boğazını neşterle keserek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Nevzat Yıldız (58), 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından...

ANKARA'da, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Hülya Yıldız'ı (48) boğazını neşterle keserek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Nevzat Yıldız (58), 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından da 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PTT'de memur olan 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız, 9 Ağustos 2019'da, şiddet gördüğü ve geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı Mehmet Nevzat Yıldız tarafından boğazı neşterle kesilerek, öldürüldü. Mehmet Nevzat Yıldız, ayrıca eşinin ölmeme ihtimaline karşı nefes alamaması için başına poşet geçirdi. Öldürdüğü eşinin cep telefonunu da alarak, kaçan Yıldız, 3 ay sonra sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Nevzat Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mehmet Nevzat Yıldız, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, savcıya esas hakkındaki mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.'SUÇSUZUM, BERAATİMİ İSTİYORUM'Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Mehmet Nevzat Yıldız, "Fatma Hülya Yıldız'ı kesinlikle ben öldürmedim. Bunu yakınları da iyi biliyor ancak nedense asıl failin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Sanık avukatı ise soruşturmanın eksik yapıldığını, kovuşturma aşamasında da eksiklerin giderilmediğini iddia etti. Avukat, olay yerinde bulunan sigara izmaritlerinin yeniden incelenmesini ve dinlenmeyen bazı tanıkların tekrar dinlenmesini talep etti.Müşteki avukatları ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının taleplerini kabul etmeyen mahkeme heyeti, kararını açıklayarak, Mehmet Nevzat Yıldız'ı 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış ömür boyu, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan