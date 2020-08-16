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Son dakika haberi | ESENYURT'TA YÖNETİME KIZDI, OTOMOBİLLE SİTE KAPISINI YERİNDEN BÖYLE SÖKTÜ

Son dakika gündem haberi... ESENYURT'TA YÖNETİME KIZDI, OTOMOBİLLE SİTE KAPISINI YERİNDEN BÖYLE SÖKTÜHaber- Kamera: Veysel TİMDU/İSTANBUL,(DHA)- Esenyurt'ta yönetimin belirli saatlerin dışında siteye nakliye aracı alınmaması kararı nedeniyle siteye nakliye aracı alınmayan bir kişi, otomobille sitenin demir kapısını...

16.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:24

ESENYURT'TA YÖNETİME KIZDI, OTOMOBİLLE SİTE KAPISINI YERİNDEN BÖYLE SÖKTÜ

Haber- Kamera: Veysel TİMDU/İSTANBUL,(DHA)- Esenyurt'ta yönetimin belirli saatlerin dışında siteye nakliye aracı alınmaması kararı nedeniyle siteye nakliye aracı alınmayan bir kişi, otomobille sitenin demir kapısını yerinden söktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Özel güvenlik görevlilerinin yanına gelen bir kişi, siteye yeni taşındığını belirterek eşyalarını taşıyan nakliye kamyonunun içeriye alınmasını istedi. Özel güvenlik görevlileri, site yönetiminin aldığı karar doğrultusunda nakliye araçlarının saat 18.00'den sonra içeri alınamayacağını bildirdi. Bu duruma sinirlenen kişi, özel güvenlikle tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra geri gelen kişi, otomobille sitenin demir kapısına çarparak kapıyı yerinden söktü. Öfkeli sürücü olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli sürücü hakkında, "Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme" suçlarından çalışma başlatıldı. Yaşananlar an ve an sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin demir kapıyı yerinden sökmesi ve olay sonrasında vatandaşların toplanması görülüyor.

Olayla ilgili konuşan Tarık Aslan Erdem, "Nakliye aracının belirli saatten sonra içeri giremeyeceğini söylememiz üzerine otomobili sitenin demir kapısına hızla sürdü. Hiç durmadan site çıkış kapısından çıkış yaptı. Bekleyen nakliye aracının yanına geldi. Nakliye aracı ile birlikte uzaklaştı" dedi.

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Son dakika haberi | ESENYURT'TA YÖNETİME KIZDI, OTOMOBİLLE SİTE KAPISINI YERİNDEN BÖYLE SÖKTÜ

Kaynak: DHA

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