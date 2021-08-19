Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı

Suriye'de Esed rejimin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esed rejimi İdlib'e yönelik bir topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü çocuk biri kadın olmak üzere 4 sivil hayatını kaybederken 3 sivil de yaralandı.

EVLERDE DE HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları İdlib'deki hastaneye kaldırdı. Evlerde ağır hasar meydana geldiği de aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi