Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı
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Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Haberler | Dünya

Suriye'de Esed rejimin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esed rejimi İdlib'e yönelik bir topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü çocuk biri kadın olmak üzere 4 sivil hayatını kaybederken 3 sivil de yaralandı.

EVLERDE DE HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları İdlib'deki hastaneye kaldırdı. Evlerde ağır hasar meydana geldiği de aktarıldı.

Esed rejimi İdlib'i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı
Esed rejimi İdlib'i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı
Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi

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