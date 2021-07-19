Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı
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Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı Erzincan'da minibüsün bariyere çarpması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da minibüsün bariyere çarpması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için Ankara'dan memleketleri Ağrı'ya gittikleri esnada M.N.A idaresindeki 06 CDR 874 plakalı minibüs bariyere çarparak sıkıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile aynı aileden 5'i çocuk, Y.A yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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