Ermenistan Terter ve Ağcabedi'yi yoğun bir şekilde bombaladı
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Ermenistan Terter ve Ağcabedi'yi yoğun bir şekilde bombaladı

01.11.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:12

Ermenistan, Azerbaycan ile yapılan son anlaşmaya da sadık kalmadı. Sivil yerleşim yerlerine saldırılmayacağı yönünde alınan kararı uygulamayan Ermenistan, Terter ve Ağcabedi'yi yoğun şekilde bombaladı.

Ermenistan unsurları 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almıştı. Ermenistan'ın bu saldırısından sonra kendisini savunmaya geçen Azerbaycan, Ermeni ordusuna sahada cevap verdi. Şimdiyi kadar yaklaşık olarak 200 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarılırken, Erivan yönetimi istediği 3 ateşkesi ihlal etti ve sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam etti.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİN VURULMAYACAĞI YÖNÜNDE ANLAŞILMIŞTI

İki ülke arasında yapılan son anlaşmada da sivil vatandaşların ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmayacağı yönünde karar alındı. Erivan yönetimi yapılan bu anlaşmaya da sadık kalmadı ve sivil yerleşim alanlarına saldırmaya devam etti.

ANLAŞMAYI BOZAN ERMENİSTAN TERTER VE AĞCABEDİ'Yİ BOMBALADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, Ermenistan'ın son yapılan ateşkesi bozarak Terter şehrini ve Ağcabedi'yi yoğun bir şekilde bombaladığını açıkladı.

Ermenistan Terter ve Ağcabedi'yi yoğun bir şekilde bombaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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