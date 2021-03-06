Son dakika haberi... Ermenistan muhalefeti yeniden sokağa indi

Ermenistan'da muhalefet ittifakı Vatan Kurtuluş Hareketi'nin yüzlerce destekçisi sokaklara dökülerek, Başbakan Nikol Paşinyan'ın iki kez görevden alınmasına yönelik kararname imzaladığı Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'a destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetini istifaya davet eden muhtıra yayınlaması ile ülkede başlayan siyasi gerilim devam ederken, muhalefet destekçileri yeniden sokağa indi. Muhalefet ittifakı Vatan Kurtuluş Hareketi'nin yüzlerce destekçisi, başkent Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın iki kere görevden alınmasına yönelik kararname imzaladığı Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'a destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş öncesinde muhalefet, başkentte yer alan hükümet binası karşısında miting düzenledi. Mitingde Paşinyan'ın istifasını talep eden muhalefet üyeleri aynı zamanda Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın, Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik kararnameye karşı anayasa mahkemesine başvurması için çağrıda bulundu. Miting sırasında muhalefet liderlerinden Gegham Manukyan yaptığı konuşmada, önümüzdeki pazartesi günü Paşinyan'ın Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik kararının durdurulması için anayasa mahkemesine gitmesi gerektiğini ve Sarkisyan ile konuyu görüşmek istediklerini söyledi.

Ermenistan Marşı eşliğinde yürüdüler

Mitingin ardından muhalefet ittifakı Vatan Kurtuluş Hareketi üyeleri, yüzlerce destekçi ile birlikte hükümet binasının önünden geçen Mareşal Bağramyan Caddesi üzerinde yürüyüşe başladı. Ermenistan ulusal marşı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Ermenistan ordusunun emekli subayları ve askerleri de katıldı. Yürüyüş sırasında "Hain Paşinyan" ve "Defol Paşinyan" gibi sloganlar atıldı. Uzun süren yürüyüşe Ermeni polisinin herhangi bir müdahalesi bulunmazken, yürüyüş güzergahı boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı