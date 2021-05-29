Son dakika haberi... Emre'yi öldürüp gömen cinayet şüphelileri adliyede

Son dakika gündem haberi... SİVAS'ta kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Emre Öztürk (28) cinayetinin şüphelileri K.İ. (24), İ.P. (32) ve B.A. (38) adliyeye sevk edildi.

SİVAS'ta kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Emre Öztürk (28) cinayetinin şüphelileri K.İ. (24), İ.P. (32) ve B.A. (38) adliyeye sevk edildi.

Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Emre Öztürk, 20 Mayıs'ta arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen Öztürk için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Emre Öztürk'ü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, Öztürk'ün son olarak temas kurduğu arkadaşları K.İ., İ.P. ve B.A.'yı gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada şüphelilerden K.İ.'nin, Emre Öztürk'ü Kurtderesi mevkisinde birlikte alkol aldıktan sonra başına taşla vurarak öldürdüğü ve merkeze bağlı Bademkaya köyü yakınındaki mezarlık alana gömdüğü ortaya çıktı.K.İ.'nin ifadesinden yola çıkan polis, bölgede yaptığı aramada Emre Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı. Emre Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

- Sivas

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan