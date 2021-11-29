Son dakika haberi: Emrah Apartmanı davasında müteahhit: Ben müteahhit değildim, sadece kooperatif müdürüydüm

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, geçen yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı ile ilgili olarak, 1'i tutuklu 3 sanığın, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılandığı davada mahkeme başkanının, sanıklara soruların ileriki durumalarda kabul edileceğini söylemesi üzerine gerginlik yaşandı. Duruşmada, savunması alınan, iddianamede müteahhit olduğu belirtilen Hayati Uzun ise "Binanın müteahhidi ben değildim, ben sadece kooperatifin müdürüydüm, bir sorumluluğum yoktur" dedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betornarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akkoçlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Uzun ve Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savunma ve beyanların alınmasının ardından, savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanıklardan Hayati Uzun'un tutuklanmasına, Turgay Akkoçlu'nun ise tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, Akkoçlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verirken, Uzun'a ise konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına ve dosyaları ayrılan kamu görevlileri hakkındaki soruşturmaların akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı yarına erteledi.