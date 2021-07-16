Son dakika haberi: Elazığ'da bin 11 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi
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Son dakika haberi: Elazığ'da bin 11 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberleri... Elazığ'da bin 11 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için 5'inci yılında Elazığ'da bin 11 camiden eş zamanlı olarak "sela" okundu, dualar edildi.

Elazığ'da bin 11 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi

ELAZIĞ - 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için 5'inci yılında Elazığ'da bin 11 camiden eş zamanlı olarak "sela" okundu, dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saatler 00.13 itibarıyla ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bin 11 camide aynı anda yeniden yükseldi. 15 Temmuz 2016 gününde FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin 5'inci yılında, şehit olan vatandaşlar için tüm camilerden yükselen sela seslerinin ardından dualar edildi. İmam-ı Azam Camisinde İmam Hatip Şinasi Bay ile Müezzin Kayım Ömer Faruk Yıldırım dönüşümlü sela okuyarak başta 15 Temmuz gecesi olmak üzere hayatını kaybeden şehitler için dua okudu.

Cami İmam Hatibi Şinasi Bay ise " Ülkemizde 93 bin camide okunmakta olan, ilimiz genelinde yaklaşık bin camide selalar okundu. Biz de burada camimizde arkadaşımızla birlikte selamızı okuduk. 15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutmayacağız, bu millet hiçbir zaman unutmayacak. Kara ve uzun bir geceydi. Milletin zaferiyle sonuçlanan bir geceydi. Türkiye olarak, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde uzun bir gece olmasına rağmen, o gece milli bir zaferle, halkın zaferiyle çıktık. Gece 00: 13'te selalarımız okuyoruz. 5'inci yılını yaşadık. Cenab-ı hak bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın ve 15 Temmuz gibi kara gecelerini tekrar bizlere göstermesin" dedi.

Program kapsamında Elazığ'da sabah saat 04.45'de minarelerden sela sesi yükselecek.

Son dakika haberi: Elazığ'da bin 11 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi
Son dakika haberi: Elazığ'da bin 11 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi
Son dakika haberi: Elazığ'da bin 11 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi
Son dakika haberi: Elazığ'da bin 11 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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