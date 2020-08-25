Son dakika haberi... E-5'te kaza sonrası yumruklar konuştu
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Son dakika haberi... E-5'te kaza sonrası yumruklar konuştu

Son dakika haberleri: Bakırköy E-5'te meydana gelen kazanın ardından kazaya karışan taraflar arasında kavga çıktı.

Son dakika haberi... E-5'te kaza sonrası yumruklar konuştu
25.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:38

Bakırköy E-5'te meydana gelen kazanın ardından kazaya karışan taraflar arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Kazada yaralanan olmazken lüks bir araç hurdaya döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Bakırköy E-5 Ataköy metro istasyonu yanı Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki lüks bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. O sırada arkadan gelen 67 JZ 639 plakalı otomobilin sürücüsü de duramadı ve lüks araca arkadan çarptı. Kazaya karışan sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı.

YUMRUKLAR KONUŞTU: TARAFLARI DİĞER SÜRÜCÜLER AYIRDI

Meydana gelen kaza sonrası iki sürücü de araçtan inerek tartışmaya başlayınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Taraflar yol ortasında yumruklu tekmeli kavgaya tutuştu. Kavga eden tarafları ise diğer sürücüler ayırdı. Kazada lüks bir araç hurdaya döndü.

E-5 KISA SÜREDE KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerindeki vatandaşlardan kimisi kazayı film izler gibi seyrederken, kimisi de cep telefonuyla o anları kaydetti. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, trafik de normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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