Son dakika haberi... DTO Başkanı Doğusel'den 'Oruçreis'e destek

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Türkiye'nin Oruçreis gemisiyle Akdeniz'de sismik arama yapmasıyla ilgili açıklama yaptı. Doğusel, bu kararın tarihi bir adım olduğunu söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Akdeniz'de sismik arama yapan Oruçreis gemisi için destek açıklamasında bulundu. Misak-ı Millinin denizlerdeki kars¸ılıgˆının Mavi Vatan olduğuna dikkat çeken Doğusel, "Mavi Vatan, egemenligˆimiz, o"zgu"rlu"gˆu"mu"z, bekamızdır. Mavi Vatan, Tu"rkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki denizci politikasını s¸ekillendiren doktrindir. Mavi Vatanda gu"c¸lu" olmak, haklarımızı korumak, 800 bin kilometrekare alanda yas¸ayan her vatandas¸ımız ic¸in, 82 milyonluk nu"fusumuzun tamamı ic¸in o"nemlidir. Mavi Vatana sahip c¸ıkmak Tu"rkiye'nin gelecegˆine sahip c¸ıkmaktır. Oruc¸ Reis sismik aras¸tırma gemisinin, hidrokarbon arama c¸alıs¸malarına devam etmek u"zere Kıbrıs ac¸ıklarına ulas¸ması, I·MEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli S¸ubesi olarak, Tu"rk milletinin her ferdi gibi destekledigˆimiz, arkasında durdugˆumuz, hatta ve hatta olmazsa olmaz go"rdu"gˆu"mu"z bir gelis¸medir. Mavi Vatanımızdaki her tu"rlu" hak ve menfaatimizi koruma adına attıgˆımız tarihi adım, bizlere gurur vermektedir. So"zde anlas¸malara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hic¸e sayanlara aldırıs¸ etmeden rotasında ilerleyen gemilerimiz, Akdeniz'deki eski so"mu"rgecilerin c¸izmek istedigˆi sınırları kabul etmedigˆimizi tu"m du"nyaya go"stermis¸, bize dayatılan bu sınırları yırtıp atmıs¸tır. I·MEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli S¸ubesi olarak, bu beka davamıza sonuna kadar sahip c¸ıkmaya devam edecegˆiz" dedi. - KOCAELİ

