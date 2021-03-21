Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü

21.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:14
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü

Son dakika haberler: Nevşehir'de yaşayan down sendromlu Ramazan Ünlü'nün itfaiyeci olma hayalini Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran gerçeğe dönüştürdü.

Nevşehir'de yaşayan down sendromlu Ramazan Ünlü'nün itfaiyeci olma hayalini Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran gerçeğe dönüştürdü.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olması dolayısıyla Nevşehir'de ikamet eden down sendromlu Ramazan Ünlü hayalinin itfaiyeci olmak olduğunu beden eğitimi öğretmeni Tarkan Güney ile paylaştı. Beden eğitimi öğretmeni Tarkan Güney öğrencisinin bu isteğini Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'a iletmesinin ardından Belediye Başkanı Savran down sendromlu Ramazan Ünlü'nün itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Savran'ın, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine talimat vermesinin ardından hazırlıklar yapıldı. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gelen down hastası Ramazan Ünlü, itfaiyeci kıyafetlerini giydi ardından itfaiye aracıyla sirenler çalarak yangın alanına geçti.

İtfaiye çalışanlarınca yakılan ateşe müdahale eden Ramazan Ünlü'nün mutluluğu görülmeye değerdi. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran daha sonra ise başarılı bir itfaiyeci olmasından dolayı Ünlü'ye madalya taktı, çeşitli hediyeler verdi.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ramazan Ünlü çok mutlu olduğunu ifade ederken, Nevşehir Özel Eğitim Uygulama okulunda beden eğitimi öğretmeni Tarkan Güney de zaman zaman sosyal aktiviteler için okul dışına çıktıklarında her fırsatta itfaiyeci olmak istediğini söyleyen öğrencisi için gösterilen duyarlılık dolayısıyla yetkililere teşekkür etti. Güney, "Belediye Başkanımız ve itfaiye personelleri ricamızı kırmadı. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Ramazan'ı çok mutlu ettiler. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Savran da "Ramazan'ın hayali varmış ve burada çok da başarılı oldu. Hayalini gerçekleştirdik ona bir de madalya verdik. Özel insanlarımızın özel eğitimlerle topluma kazandırılması için çalışma yapan öğretmenlerimiz var. Ben de bir hekim olmam nedeniyle bu tür talepleri çok önemsiyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Deniz Çakır Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 11:16:04. #1.16#
title