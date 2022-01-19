Son dakika haberi! Doktoru darbetti, suçu üstlenmeye çalışanla gözaltına alındı (2)

Son dakika sağlık haberi... SALDIRGAN TUTUKLANDIKanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay'a saldırarak parmağından yaralayan Ali İzmirli 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı.

TRABZON (DHA) - SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay'a saldırarak parmağından yaralayan Ali İzmirli'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı. Suçu üstlendiği öne sürülen S.B. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan gözaltında bulunan şüpheliler tamamlanan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali İzmirli 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlamalarıyla tutuklanırken, suçu üstlendiği öne sürülen S.B. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.