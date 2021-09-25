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Son dakika haberi! Doktor çiftin aileleri arasında silahlı 'takı' kavgası: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Doktor çiftin aileleri arasında silahlı 'takı' kavgası: 4 yaralı

Bir son dakika haberine göre TRABZON'da, 10 gün önce evlenen doktor çiftin aileleri arasında düğündeki takıların paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada gelinin babası emekli astsubay Bahri B.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu, damadı, dünürü, damadın annesi ve kız kardeşi, bacaklarından yaralandı.

TRABZON (DHA) - TRABZON'da, 10 gün önce evlenen doktor çiftin aileleri arasında düğündeki takıların paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada gelinin babası emekli astsubay Bahri B.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu, damadı, dünürü, damadın annesi ve kız kardeşi, bacaklarından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli baba da gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde 1 Nolu Bostancı Mahallesi, Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce evlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli doktorlar Burcu B.K. ile Ümit K.'nın aileleri, düğünde takılan takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Tartışmayı düğün günü kapatan aile fertleri, konuyu yeniden görüşmek istedi. İddiaya göre, konuyu görüşmek için Kastamonu'ndan Trabzon'a kızının yanına gelen emekli astsubay Bahri B., durumu damadının ailesiyle konuştuğu sırada tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Bahri B., belinden çıkardığı tabancasını peş peşe ateşledi. Kurşunların, bacak ve ayak bölgelerine isabet etmesi sonucu damat Ümit K., dünür Hasan K., damadın annesi Meryem K. ve damadın kız kardeşi Edanur K., yaralandı. Şüpheli Bahri B. evden kaçarken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan şüpheli baba ise polis ekiplerince suç aleti silahıyla yakalanarak gözaltına alındı.

'ÜZERİME YÜRÜDÜLER, ATEŞ ETTİM'

Gözaltına alınan Bahri B., polisteki ifadesinde, "Kızımın evinde damadım ve ailesiyle konuşmamız bir anda tartışmaya dönüştü. Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O esnada silahımla ateş ettim. Trabzon'a kimseye zarar vermek için gelmedim" dediği öğrenildi.


Son dakika haberi! Doktor çiftin aileleri arasında silahlı 'takı' kavgası: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri
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