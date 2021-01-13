Son dakika haberi: Diyarbakır'ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı
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Son dakika haberi: Diyarbakır'ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı

13.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:11
Son dakika haberi: Diyarbakır'ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı

Son dakika haberler... DİYARBAKIR'ın Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 106 bin nüfuslu ilçede uzun bir aradan sonra günlük koronavirüs vaka tablosunda sıfıra ulaşıldığını açıkladı.

DİYARBAKIR'ın Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 106 bin nüfuslu ilçede uzun bir aradan sonra günlük koronavirüs vaka tablosunda sıfıra ulaşıldığını açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, Diyarbakır'da olumlu sonuç vermeye devam ediyor. Kent genelinde vaka oranı, yüzde 70 gerilerken, yoğun bakım servislerinde doluluk oranı da yüzde 29'a düştü. Kentin merkez ilçesi ve 106 bin nüfuslu Sur'da günlük pozitif vaka sayısı sıfırlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir aradan sonra Covid-19 günlük pozitif vaka sayısında Sur ilçesi için sıfır rakamına ulaştık. Çok şükür. Emeği geçen filyasyon ekiplerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına, jandarma, emniyet, zabıta, muhtar, imam ve öğretmenlerimiz ile vatandaşlarımıza teşekkürler" dedi. 


Son dakika haberi: Diyarbakır'ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı
Son dakika haberi: Diyarbakır'ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı
Son dakika haberi: Diyarbakır'ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı
Son dakika haberi: Diyarbakır'ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı
Son dakika haberi: Diyarbakır'ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı
Son dakika haberi: Diyarbakır'ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı
Son dakika haberi: Diyarbakır'ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı
Son dakika haberi: Diyarbakır'ın 106 bin nüfuslu Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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