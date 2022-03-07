Çavuşoğlu: "(Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile toplantıyı) Üçlü formatta Perşembe günü Antalya'da gerçekleştireceğiz"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.
ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.