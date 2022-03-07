Çavuşoğlu: "(Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile toplantıyı) Üçlü formatta Perşembe günü Antalya'da gerçekleştireceğiz" - Haberler

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Çavuşoğlu: "(Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile toplantıyı) Üçlü formatta Perşembe günü Antalya'da gerçekleştireceğiz"

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

Çavuşoğlu: (Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile toplantıyı) Üçlü formatta Perşembe günü Antalya'da gerçekleştireceğiz

Çavuşoğlu: (Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile toplantıyı) Üçlü formatta Perşembe günü Antalya'da gerçekleştireceğiz

Çavuşoğlu: (Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile toplantıyı) Üçlü formatta Perşembe günü Antalya'da gerçekleştireceğiz

AA - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Rusya, Mart, Politika, Güncel, Haberler

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