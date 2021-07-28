Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların...
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların...

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların...
Anadolu Ajansı / Metin Bolat - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat

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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların... - Haberler
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