Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların...

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi"