Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların...
Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat