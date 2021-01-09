Son dakika haberi | DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, Azerbaycan'da askerlere destek veren doktorları kabul etti

Son dakika haber: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü (DEÜ) Prof. Dr. Nükhet Hotar, Azerbaycan'ın işgal atındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarması sırasında cephe bölgesinde askerlere tıbbi destek veren ve aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarının da yer aldığı doktorları kabul etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü (DEÜ) Prof. Dr. Nükhet Hotar, Azerbaycan'ın işgal atındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarması sırasında cephe bölgesinde askerlere tıbbi destek veren ve aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarının da yer aldığı doktorları kabul etti.

DEÜ'den yapılan açıklamada, ziyarette doktorların cephe bölgesinde yaşanan gelişmeleri, tıbbı müdahale ve bakım ile ilgili çalışmalarını, Türkiye'den Azerbaycan'a gidiş süreçlerini anlattıkları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hotar, kardeş ülke Azerbaycan'ın askerlerine şifa dağıtan hekimleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Hotar, uluslararası toplumun Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmelere uzun süre ilgisiz kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ermenistan hükümetinin bölgede yıllardır sürdürdüğü gerilim, taciz ve işgal politikası, uluslararası hukukun ve evrensel değerlerin görmezden gelindiği bir hale dönüştü. Uluslararası toplumun bu duruma duyarsız kalmasından cesaret alan Ermenistan hükümeti, akıl almaz bir kendini bilmezlikle sivil halka şiddet uygulamaya başladı. Elbette yaşanan gerilime ve ortaya çıkan tabloya Azerbaycan'ın da Türkiye'nin de sessiz kalması beklenemezdi. Yaklaşık iki aylık bir sürede Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Karabağ topraklarını hem kurtardı hem de gereken cevabı verdi. İşgalin sona erdiği bu süreçte maalesef hem askeri hem de sivil kayıplar yaşandı. Bizler de ülke olarak buna çok üzüldük."

Kısa süre önce DEÜ Tıp Fakültesinde ortopedi uzmanı olan ve sonrasında özel sektörde çalışmaya başlayan Uzm. Dr. İftikhar Gurbanov ise Azerbaycan'a Türkiye'den giden ekiple bir ay boyunca 100'e yakın ameliyat yaptıklarını, askerlere pansuman dahil olmak üzere her türlü tıbbi bakımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz