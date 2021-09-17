Son dakika haberi | Denizli'de hayatını kaybeden eski asker hakkında mahkemeden 'şehit' kararı - Haberler
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Son dakika haberi | Denizli'de hayatını kaybeden eski asker hakkında mahkemeden "şehit" kararı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Denizli'de hayatını kaybeden eski asker hakkında mahkemeden

Son dakika gündem haberi: Barış Pınarı Harekatı'nda 2019 yılında vatani görevini yaparken meydana gelen patlamadan yara almadan kurtulan ancak sonra ortaya çıkan rahatsızlıkları nedeniyle askerlikten ayrılan ve bir süre sonra yaşamını yitiren Oğuzhan Göçenoğlu, mahkeme kararıyla şehit kabul edildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 2019 yılında vatani görevini yaparken meydana gelen patlamadan yara almadan kurtulan ancak sonra ortaya çıkan rahatsızlıkları nedeniyle askerlikten ayrılan ve bir süre sonra yaşamını yitiren Oğuzhan Göçenoğlu, mahkeme kararıyla şehit kabul edildi.

Oğuzhan Göçenoğlu'nun Denizli'de yaşayan babası Abdullah Göçenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun piyade uzman onbaşı olarak görev yaptığı Barış Pınarı Harekatı sırasında 3 Kasım 2019'da el yapımı patlayıcının patlaması sonucu komutanını yitirdiğini ifade etti.

Oğlunun vücudunda herhangi bir yara oluşmamasına rağmen olayın ardından şiddetli baş ağrıları yaşadığını, askerlik görevinden ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Göçenoğlu, "Oğlum 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde asker olmaya karar verdi. Sınavlara girdi ve asker oldu. Suriye'de vazifesi sırasında patlama olmuş. Çok şükür yarası beresi yoktu. Ancak bitmeyen baş ağrıları olmaya başladı. Birçok özel hastaneye götürdüm. Bu süreçte oğlumun askerlikle ilişkisini kestiler. En son İzmir'de bir özel hastanede oğlum hayatını kaybetti." dedi.

Oğullarının "şehit" sayılması için Ankara 6. İdare Mahkemesinde hukuki girişim başlattıklarını anlatan Göçenoğlu, hakem hastane olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin oğlunun ölümünün, maruz kaldığı patlamada yüksek basınç etkisiyle meydana gelen "post travmatik hidrosefali ve kafa içi basınç artışı sendromu" sonucu olduğunu gösteren bir rapor gönderdiğini aktardı.

Göçenoğlu, "Mahkeme, oğlumun bu patlamadan kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteren sağlık raporlarını incelemesinin ardından kendisini şehit saydı. Aile olarak buruk sevinç yaşıyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberi | Denizli'de hayatını kaybeden eski asker hakkında mahkemeden şehit kararı

Son dakika haberi | Denizli'de hayatını kaybeden eski asker hakkında mahkemeden şehit kararı

Son dakika haberi | Denizli'de hayatını kaybeden eski asker hakkında mahkemeden şehit kararı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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