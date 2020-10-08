Son dakika haberi | Denetim yapan Vali Atik: Bizi görünce eldiven takıyorsunuz
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Son dakika haberi | Denetim yapan Vali Atik: Bizi görünce eldiven takıyorsunuz

08.10.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:17

Son dakika haberleri... DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etmek için gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi.

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etmek için gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi. Bir pastanede çalışanların eldiven takmadığını gören Vali Atik, çalışanı; "Bizi görünce eldiven takıyorsunuz, her zaman takacaksınız" diye uyardı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve Denizli İl Emniyet Müdür Vekili Osman Kutlu Balak ile birlikte Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde gıda sektöründe faaliyet gösteren pastane, fırın ve kafelerin bulunduğu bölgelerde inceleme yaptı. Vali Atik ve beraberindekiler iş yerlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup, uyulmadığını tek tek kontrol etti. 

ELDİVEN TAKIP TAKMADIĞINI DENEMEK İÇİN EKMEK İSTEDİBir pastaneye giren Vali Atik, çalışanların elinde eldiven olmadığını görünce, uyardı. Kendisini görünce eldiven takan çalışana Vali Atik, "Eldiveni bizi görünce takıyorsunuz, sürekli takacaksınız" diye uyardı.

Daha sonra bir fırına giren Vali Atik, çalışanın elinde eldiven olmadığını görünce deneme yapmak amacıyla ekmek almak istediğini söyledi. Çalışanın eldiven takmadan ekmek vermek istemesi üzerine Vali Atik, almaktan vazgeçti. Fırında çalışan kadın, ekmeklerin sıcak olduğu için eldivene yapıştığını söyleyerek, kendisini savundu. Vali Atik, eldiven takmaları konusunda çalışanlara uyarıda bulunup, işyerinden ayrıldı.


Son dakika haberi | Denetim yapan Vali Atik: Bizi görünce eldiven takıyorsunuz
Son dakika haberi | Denetim yapan Vali Atik: Bizi görünce eldiven takıyorsunuz
Son dakika haberi | Denetim yapan Vali Atik: Bizi görünce eldiven takıyorsunuz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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