Son dakika haberi | Demre Çayı'nın yağışla debisinin yükselmesi üreticileri endişelendirdi
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Son dakika haberi | Demre Çayı'nın yağışla debisinin yükselmesi üreticileri endişelendirdi

15.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:01
Son dakika haberi | Demre Çayı'nın yağışla debisinin yükselmesi üreticileri endişelendirdi

Son dakika haberine göre ANTALYA'nın Demre ve Kaş ilçelerinde 3 gündür devam eden yağış sonrası Demre Çayı'nın seviyesi yaklaşık 12 yıl sonra tam kapasiteye ulaştı.

ANTALYA'nın Demre ve Kaş ilçelerinde 3 gündür devam eden yağış sonrası Demre Çayı'nın seviyesi yaklaşık 12 yıl sonra tam kapasiteye ulaştı. Seviyenin bu kadar yükselmesi üreticileri korkuturken, yağışın durması ve seviyenin düşmeye başlamasıyla üreticiler rahatladı.

Kaş'a bağlı Gömbe ve Sütleğen yaylarından gelen Kıbrıs Deresi, Hacıoğlan Deresi, Karadağ Deresi, Kaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi'nde birleşerek Demre Çayı'na dökülüyor. Bölgede 3 gündür aralıksız süren yağmur sonunda dün akşam saatlerinde Demre Çayı'nda su, set seviyesine kadar yükseldi. 12 yıl sonra ilk kez Demre Çayı bu kadar yüksek debiye ulaştı. Çayda su seviyesinin yükselmesi, çayın kenarındaki Demre'ye bağlı Köşkerler, Yaylakaya, Alakent ve Beymelek mahallelerindeki üreticileri korkuttu. Çay kenarına yakın noktada serası olan üreticiler, hava kararıncaya kadar seralarının başında bekledi.Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve ekipler, çay kenarında gözlem ve kontrol yaptı. Belediye Başkanı Kocakaya, dron ile çay yatağını izledi. Yarım saat sonra yağmurun yavaşlaması ile çayda su seviyesi düşmeye başladı. Demreli üreticiler de derin bir nefes aldı. Bölge halkı böyle bir yağışın en son 2008 yılında görüldüğünü söyledi.


Son dakika haberi | Demre Çayı'nın yağışla debisinin yükselmesi üreticileri endişelendirdi
Son dakika haberi | Demre Çayı'nın yağışla debisinin yükselmesi üreticileri endişelendirdi
Son dakika haberi | Demre Çayı'nın yağışla debisinin yükselmesi üreticileri endişelendirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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