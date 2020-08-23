Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel ve heyelanla ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel ve heyelanla ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel ve heyelanla ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı
23.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:43

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.

Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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