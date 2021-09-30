Son dakika haberi! Covid-19'dan ölümde 'Delta varyantı' etkisi

CEYHAN, ADANA (DHA) - HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19'da Delta varyantının görüldüğü son dönemde ölüm oranlarının arttığını söyledi. Ceyhan, "İlk 2 dalga orijinal virüs ile oldu, orada 1000'de 9'du ölüm oranı. Mart- nisanda vakaların 60 bine çıktığı dönemde İngiliz varyantı vardı, orada 1000'de 6'lara düştü. Son dalga Delta varyantı ile oldu, burada da 1000'de 11. Varyant, tek başına daha ağır ve öldürücü hastalığa yol açıyor" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Delta varyantının en önemli özelliğinin, herkes için çok hızlı bulaşan virüs olması ve daha ağır seyretmesi olduğunu söyledi. Gebeliğin özel durum olduğuna vurgu yapan Ceyhan, "Gebelikte bağışıklık doğal yol ile baskılanıyor. Dolayısıyla diğer insanlara göre daha ağır seyreder, ölüm oranı yüksektir" diye konuştu.