Son dakika haberi... Çocuklardan illüzyon gösterisine yoğun ilgi
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Son dakika haberi... Çocuklardan illüzyon gösterisine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberlerine göre Çocuklardan illüzyon gösterisine yoğun ilgi Bilecik'te Atatürk Parkı'nda sihir ve illüzyon gösterisi yapılırken, gösteri çocukların ilgisini çekmeyi başardı.

Çocuklardan illüzyon gösterisine yoğun ilgi

BİLECİK - Bilecik'te Atatürk Parkı'nda sihir ve illüzyon gösterisi yapılırken, gösteri çocukların ilgisini çekmeyi başardı.

Binlerce çocuk, Bilecik Belediyesi tarafından kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan programlar ile gönüllerince eğlendi. Pelitözü Gölpark'ta üstü açık otobüs ile müziklerin seslendirildiği etkinlikte çocuklara şeker ve rüzgar gülleri dağıtıldı. Tahta bacak adam ve maskotların gösterileriyle yürüyüş yapan çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Atatürk Parkı'nda illüzyon gösterisi

Etkinlikler kapsamında ayrıca Atatürk Parkı'nda sihir ve illüzyon gösterisi yapıldı, maskotlar sahne aldı. Belediye Başkanı Semih Şahin, etkinliklere katılarak çocukların kurtuluş günü sevincine ortak oldu. Amaçlarının çocukların yüzünde gülümseme oluşturmak olduğunu kaydeden Başkan Şahin, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada "Atatürk Parkı'nda çocuklarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz illüzyon gösterisinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Sizlere söz veriyorum çocuklar gözlerinizdeki o pırıltıyı hiçbir zaman söndürmeyeceğim" İfadelerini kullandı.

Aileler ve çocuklar da düzenlenen etkinlikten duydukları sevinci belirterek, Başkan Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Son dakika haberi... Çocuklardan illüzyon gösterisine yoğun ilgi
Son dakika haberi... Çocuklardan illüzyon gösterisine yoğun ilgi
Son dakika haberi... Çocuklardan illüzyon gösterisine yoğun ilgi
Son dakika haberi... Çocuklardan illüzyon gösterisine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

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