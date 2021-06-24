Son dakika haberi... Cinayet gibi kazada gerçeği polis ortaya çıkardı

Son dakika 3. sayfa haberi: - Cinayet gibi kazada gerçeği polis ortaya çıkardı Kardeşini korumak isteyen ağabeyin yalanını polis ortaya çıkardı Kardeşinin yaptığı kazayı ağabeyi üstlendi, ama verdiği ifadeyle polisi inandıramadı Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasının ardından...

- Cinayet gibi kazada gerçeği polis ortaya çıkardı

Kardeşini korumak isteyen ağabeyin yalanını polis ortaya çıkardı

Kardeşinin yaptığı kazayı ağabeyi üstlendi, ama verdiği ifadeyle polisi inandıramadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasının ardından polis yaptığı detaylı inceleme ile olayın gerçek failini buldu. Kaza yapan kişinin kardeşinin 'sürücü bendim' beyanını inandırıcı bulmayan polis, yaptığı incelemede kuşkularında haklı olduğunu kanıtlayarak kaza yapan ve 1 kişinin ölümüne sebep olan gerçek sürücüyü ortaya çıkardı.

Olay, geçtiğimiz 19 Haziran da kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Berka S., idaresindeki 03 BS 176 plakalı otomobil, kavşakta Murat Tokat yönetimindeki 03 DV 117 plakalı otomobil ile çarpıştı. Murat T.'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisi ile savrularak yol ortasında yan yatarak durabildi. Diğer araç ise kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıktı. Kazada sürücü Murat T., yan yatan aracından sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanın araç içerisinde sıkıştığını görünce AFAD ve itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri yaklaşık 15 dakika süren bir müdahalenin ardından sürücü Tokat'ı sıkıştığı yerden güçlükle çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan Tokat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ağabeyinin ifadelerini kabul etmedi

Olayın ardından 112 Acil Servis adli vaka formuna kazayı kendisinin yaptığı dair imza atan Hüseyin S.'nin daha sonra olay yerinden firar etmesi üzerine şahsı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Olaydan birkaç saat sonra şahıs saklandığı yerde polis tarafından bulunarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesini alan polis, şahsın söylediklerinin kazayla olayla örtüşmediğini ve çelişkili ifadeler verdiğini fark etti. Polislerin ısrarlı sorularına dayanamayan Hüseyin S., sonunda gerçeği itiraf ederek kazayı kendisinin değil 19 yaşındaki kardeşi Berka S.'nin yaptığını itiraf etti. Ekipler bunun üzerine Berka S.'nin peşine düştü.

Olayın gerçek faili kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi

Polislerin kendisini aradığını duyan Berka S. ise kendi isteği ile adliyeye giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Berka S., ifadesinde kırmızı ışıkta geçtiğinden dolayı kazaya sebebiyet verdiğini, korktuğu için olay yerinden kaçtığını söyledi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Berka S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden Tokat'ın ise evli ve iki çocuğunun olduğu, bir akaryakıt istasyonunda pompacı diye tabir edilen görevli olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı