Çin'de otelde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin'de otelde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi

Çin'in güneydoğusundaki Zhuhai kentinde sabah saat 9 sularında bir otel ve civarındaki dükkanlarda çıkan yangından sonra büyük bir patlama meydana geldi. Can pazarı yaşanan olayda şimdiye kadar 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

11.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:28

Çin'in güneydoğusundaki Zhuhai kentinde sabah saat 9 sularında bir otel ve civarındaki dükkanlarda çıkan yangından sonra büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililer, çıkan yangının etsiyle gaz borularının patladığına dair şüpheleri olduğunu ifade etti.

Korku dolu anlara neden olan patlamada itfaiye ekipleri, şu ana kadar 4 kişinin ciddi yaralandığını, patlama sırasında çevrede bulunan kişilerin de hafif yaralandığını açıkladı.

GAZ BORULARINDAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yerel basın yangın sırasında meydana gelen patlamanın gaz borularından kaynaklandığını belirtti. Şiddetli patlamanın etkisiyle yangın söndürme çalışmalarını izleyen kişilerden yaralılar olduğu ifade edildi. Can kaybı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerine, 11 itfaiye aracı ve 55 itfaiyeciyi sevk etti. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına aldı.

Çin'de otelde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Fatih Artman Ozan Çolakoğlu Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Şenol Güneş Eddie Newton Ricardo Quaresma Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Eylül Sabah Samsun
Şu an buradasınız: Çin'de otelde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 11:28:18. #1.15#
title