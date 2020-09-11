Çin'de otelde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi Çin'in güneydoğusundaki Zhuhai kentinde sabah saat 9 sularında bir otel ve civarındaki dükkanlarda çıkan yangından sonra büyük bir patlama meydana geldi. Can pazarı yaşanan olayda şimdiye kadar 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Çin'in güneydoğusundaki Zhuhai kentinde sabah saat 9 sularında bir otel ve civarındaki dükkanlarda çıkan yangından sonra büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililer, çıkan yangının etsiyle gaz borularının patladığına dair şüpheleri olduğunu ifade etti.

Korku dolu anlara neden olan patlamada itfaiye ekipleri, şu ana kadar 4 kişinin ciddi yaralandığını, patlama sırasında çevrede bulunan kişilerin de hafif yaralandığını açıkladı.

GAZ BORULARINDAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yerel basın yangın sırasında meydana gelen patlamanın gaz borularından kaynaklandığını belirtti. Şiddetli patlamanın etkisiyle yangın söndürme çalışmalarını izleyen kişilerden yaralılar olduğu ifade edildi. Can kaybı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerine, 11 itfaiye aracı ve 55 itfaiyeciyi sevk etti. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: DHA