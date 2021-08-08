Son dakika haberi | CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yangın bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi
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Son dakika haberi | CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yangın bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi

Son dakika haberi | CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yangın bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve yönetim kurulu üyeleri orman yangınlarının etkili olduğu Çine İlçesi Sarıköy ve Akçova mahallerinde incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve yönetim kurulu üyeleri orman yangınlarının etkili olduğu Çine İlçesi Sarıköy ve Akçova mahallerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ve bölgedeki görevlilerle görüşen CHP İl Başkanı Ali Çankır, ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Çankır, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile Akçova Afet Koordinasyon Merkezi'nde görüşerek bilgi aldı. Çine ilçesinde yaşanan afet yerini de gezen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Sarıköy ve Akçova mahalle muhtarları ve yöre halkıyla görüşerek her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Yangınla mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşları da ziyaret eden Başkan Çankır, "Yangının ilk çıktığı andan itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle birlikte teyakkuza geçerek yangına anında müdahale etti. Şuan soğutma çalışmaları devam ediyor. Benzer afetlerin tekrar yaşanmamasını temmenni ediyoruz. Yangınla mücadele de tüm gücüyle, özveriyle çalışan isimsiz kahramanlara da teşekkür ediyoruz. Tüm Aydın'a geçmiş olsun" şeklinde konuştu. - AYDIN

Son dakika haberi | CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yangın bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika haberi | CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yangın bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika haberi | CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yangın bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika haberi | CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yangın bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yangın bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
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