Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "(Ermeni Bakan Mirzoyan'a) Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın olumlu cevap vermesi gerektiğini, bunun herkes için... - Haberler

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Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "(Ermeni Bakan Mirzoyan'a) Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın olumlu cevap vermesi gerektiğini, bunun herkes için...

AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Son dakika haberi... Çavuşoğlu:

Son dakika gündem haberi... Çavuşoğlu: "(Ermeni Bakan Mirzoyan'a) Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın olumlu cevap vermesi gerektiğini, bunun herkes için olumlu olacağını söyledik"

Çavuşoğlu: "(Ermeni Bakan Mirzoyan'a) Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın olumlu cevap vermesi gerektiğini, bunun herkes için olumlu olacağını söyledik"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

Azerbaycan, Ermenistan, Ermeni, Güncel, Haberler

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