Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "(Ermeni Bakan Mirzoyan'a) Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın olumlu cevap vermesi gerektiğini, bunun herkes için...
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Çavuşoğlu: "(Ermeni Bakan Mirzoyan'a) Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın olumlu cevap vermesi gerektiğini, bunun herkes için olumlu olacağını söyledik"
Çavuşoğlu: "(Ermeni Bakan Mirzoyan'a) Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın olumlu cevap vermesi gerektiğini, bunun herkes için olumlu olacağını söyledik"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel