Son dakika haberi: Çarşı davası bugün yeniden görülecek
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Son dakika haberi: Çarşı davası bugün yeniden görülecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Çarşı davası bugün yeniden görülecek Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderilen Çarşı davası, bugün yeniden görülecek.

Çarşı davası bugün yeniden görülecek

İSTANBUL - Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderilen Çarşı davası, bugün yeniden görülecek.

Yargıtay, 35 sanığın 'darbeye teşebbüs', 'terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'polise direnmek' ve 'gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' suçlarından beraat ettiği Çarşı davası kararlarını, yaptığı temyiz incelemesi sonucunda bozmuştu. Bozma kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden gönderilen davanın ilk duruşması bugün görülecek. Mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki tutuklu sanık Osman Kavala'nın da sanıkları arasında yer aldığı Gezi Parkı davasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceği sorularak, uygun görülmesi halinde davalar birleştirilecek.

Davanın geçmişi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Çarşı davası 29 Aralık 2015 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme, 35 sanık hakkında 'darbeye teşebbüs', 'terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'polise direnmek' ve 'gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' suçlarından beraat kararı vermişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, karara ilişkin temyiz incelemesini 18 Mart 2021 tarihinde tamamlayarak, yerel mahkemenin verdiği berata kararlarını oy birliğiyle bozmuştu.

Kararda, Taksim Gezi olaylarının gerçekleştirilme şekli ve somut olay birlikte değerlendirildiğinde, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçu bakımından, Cumhurbaşkanlığının (o dönem için Başbakanlık) doğrudan zarar görüp davaya katılma hakkı bulunmasına karşın, usulüne uygun olarak duruşmalardan haberdar edilmeksizin, hüküm kurulmasının yasaya aykırı olduğu belirtilmişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda, 'örgüt üyeliği suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi tarafına gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verilmesinin bozma nedeni sayıldığı vurgulanmıştı.

Öte yandan Gezi Parkı davasında 9 sanık hakkında verilen beraat kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucunda bozulmuştu. Davanın yeniden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından tutuklu sanık Osman Kavala ile CIA eski danışmanı Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'Anayasa'yı ihlal' ve 'devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları dava da Gezi Parkı davasıyla birleştirilmişti.

Son dakika haberi: Çarşı davası bugün yeniden görülecek
Son dakika haberi: Çarşı davası bugün yeniden görülecek
Son dakika haberi: Çarşı davası bugün yeniden görülecek
Son dakika haberi: Çarşı davası bugün yeniden görülecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

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