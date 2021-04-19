Ormanlık alanda ayaklarını çapa motoruna kaptıran genç kızı kurtarmak için zamanla yarıştılar

Bursa'da ormanlık bağ evinde bir genç kız, çapa motoruna ayaklarını kaptırdı. Olay yerine gitmeye çalışan ekipler zorlu bir yolu, kesme makineleri ve jeneratörü omuzlarında taşıyarak ilerlemek zorunda kaldı. Ailesinin elini tutup bir an bile yalnız bırakmadığı genç kız, uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Uludağ Yolu Mevkisi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte ormanlık alanda bulunan bağ evlerine gelen Fatma Nur Şahin (22), sebze ektiği bahçenin toprağını havalandırmak için çapa yapmaya başladı. Küçük bir alanı yaptıktan sonra çapa makinesini kenara almak isteyen Şahin, bir anda 2 ayağını birden makineye kaptırdı. Büyük bir acıyla yere yığılan Şahin için ailesi seferber oldu. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

EKİPLER TARAFINDAN SAKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Yolun üst kısmında kalan tarla için ekipler bir kilometreye yakın patika yoldan ilerlemek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri, kesme makinelerini ve jeneratörü omuzlarında kızın yanına kadar taşıdı. Annesi Sevim Şahin'in kucağında kurtarılmayı bekleyen Fatma Nur, olay yerine ilk varan ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Gözyaşları içerisinde ekiplerin kendisini kurtarmasını bekleyen Fatma Nur, canının yandığı anlarda ise ne yapacağını şaşırdı.

OMUZLARDA TAŞINDI

Genç kızın elini bir an olsun bırakmayan ağabeyi ve itfaiye ekiplerinin büyük çabası sonrası çapa makinesi tek tek sökülerek parçalara ayrıldı. Sıkıştığı çapa makinesinden kurtarılan Fatma Nur, ailesi ve ekipler tarafından aşağıda kendisini bekleyen ambulansa kadar omuzlarda taşındı. Ayaklarında kırıklar olduğu belirtilen Fatma Nur, tedavisi için Bursa Şehir Hastanesi kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı