Son dakika haberi... Çanakkale'de 2 köyde karantina kararı alındı
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Son dakika haberi... Çanakkale'de 2 köyde karantina kararı alındı

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Çanakkale'de 2 köyde karantina kararı alındı

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyünün tamamı ile Kumkale köyünün Şehitler mevkisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyünün tamamı ile Kumkale köyünün Şehitler mevkisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda, kentteki Kovid-19 vaka yayılımını engellemek için alınacak önlemler görüşüldü.

Bu kapsamda, Kayadere köyü ile Kumkale köyünün Şehitler mevkisinde vaka sayısındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Çeşitli tedbirlerin alındığı köylere giriş ve çıkışlar, özel durumlar haricinde yasaklandı.

Karantina uygulanan yerlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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