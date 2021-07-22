Son dakika haberi... Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban tutuklandı (2)
Son dakika gündem haberi... AFGAN ÇOBAN TUTUKLANDIKonya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 3 gün önce Ankara'da çobanlık yaparken yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AFGAN ÇOBAN TUTUKLANDI
Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 3 gün önce Ankara'da çobanlık yaparken yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez