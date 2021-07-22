Son dakika haberi... Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban tutuklandı (2)
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Son dakika haberi... Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban tutuklandı (2)

Son dakika haberi... Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... AFGAN ÇOBAN TUTUKLANDIKonya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 3 gün önce Ankara'da çobanlık yaparken yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFGAN ÇOBAN TUTUKLANDI

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 3 gün önce Ankara'da çobanlık yaparken yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
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