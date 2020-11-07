Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı
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Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı

07.11.2020 10:20 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:35
Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı

Son dakika haberler... BURSA'da koronavirüs denetiminde, Türkçe bilmeyen Suriye vatandaşları, Arapça uyarıldı.

BURSA'da koronavirüs denetiminde, Türkçe bilmeyen Suriye vatandaşları, Arapça uyarıldı. Yasak olmasına rağmen dışarı çıkan 65 yaş üstü kişiler evlerine gönderilirken, maske takmayanlar uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü' Motosikletli Yunus Timleri, kentin kalabalık meydan ve caddelerinde maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetimde maske ve mesafe kuralına uymayanlar uyarıldı. Saat 10.00 ile 16.00 dışında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar da evlerine gönderildi. Denetimde Türkçe bilmeyen Suriye vatandaşları ise Arapça bilen polis memurları tarafından uyarıldı.

'YASAĞIN SAATİNİ BİLMİYORDUK'Denetim sırasında dışarıda olan 65 yaş üzeri bir çift, "Bize yasağın 17.00'den sonra olduğunu söylediler. Biz de yasaktan önce çıkıp, hava aldık. Çok özür dileriz hemen evimize gidiyoruz" dedi.

Bülent Bulut ise, "Vakaların artması normal. İnsanlar kalabalıktan uzak durmuyor. Maskeyi her fırsatta çıkarıyor. Mesafeyi kimse takmıyor. İnsanlar kurallara uymadığı sürece denetimler sürekli yapılsa ne olacak?" dedi.


Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı
Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı
Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı
Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı
Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı
Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı
Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı
Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı
Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı
Son dakika haberi! Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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