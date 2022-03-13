Son dakika haberi! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyarıcı madde ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Polis şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 10,42 gram metamfetamin ile 16,81 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ele geçirdi. Yakalanan şüphelilerden S.P, Ö.M, S.E. ve H.T'ye "uyuşturucu ticareti yapmaktan", E.T'ye ise "madde kullanmaktan" işlem yapıldı.

Zanlılar emniyetteki ifadeleri ardından adliyeye sevk edildi.