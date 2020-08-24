Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın Bursa'da plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm deposunda yangın çıktı, dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Veysel Karani Mahallesi 4. Veysel Sokak'daki bir depoda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerindeki plastik ve kağıt atıklar kısa sürede tutuştu. Yanıcı maddelerin alev almasıyla gökyüzüne siyah dumanlar yükseliyor. 7 ARAÇ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Küçükbalıklı ve Gençosman'dan 7 aracıyla yangına müdahale ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kaynak: İHA